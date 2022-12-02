Ereğli'de festival için hamsi bekleniyor

ZONGULDAK (AA) - Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, geleneksel hale getirdikleri hamsi festivalinin hazırlıklarını tamamladıklarını ancak hamsinin çıkmaması nedeniyle tarihi belirleyemediklerini söyledi.

Posbıyık, Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Murat Toprak'ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, bu yıl 15.'si gerçekleştirilecek hamsi festivali için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Kooperatifi ziyaret ederek hamsinin durumu hakkında bilgi almak istediklerini anlatan Posbıyık, şunları kaydetti:

"Buraya hamsinin durumunu balıkçılarımıza sormak için geldik. Mangalımız, ızgaramız, ekmeğimiz, helvamız, suyumuz hazır ama bu sene palamut çoktu, hamsileri yediği için hamsi yok piyasada. Yetkililerle acaba hangi tarihlerde hamsi gelebilir Ereğli'ye diye konuşuyoruz. Ona göre festivalin gününü belirlemek istiyoruz. Şu anda tam şu tarihte diye kesin bir şey söyleyemiyorlar ama birtakım verileri var kendilerine göre. Hamsinin kendini göstermeye başladığı an biz de Ereğli halkına ve dışarıdan gelecek tüm misafirlerimize festivalin tarihini açıklamış olacağız."

Posbıyık, festivalde Selçuk Balcı'nın sahne alacağını sözlerine ekledi.



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