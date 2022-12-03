Zonguldak'ta gebe mandanın tüfekle vurularak öldürülmesine soruşturma

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta gebe mandanın tüfekle vurularak öldürülmesine soruşturma

AA

Zonguldak'ta gebe mandanın tüfekle vurularak öldürülmesine soruşturma

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta gebe bir mandanın tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, Çaycuma ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde merada otlayan gebe manda, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle vurularak öldürüldü.

Manda besleyen Cüneyt ve Yeliz Yılmazer çifti, ahıra gittiklerinde hayvanın yerinde olmadığını fark ederek aramaya başladı.

Sonuç alamayan çift, bir yakınlarından mandanın tüfekle vurularak öldürüldüğünü öğrendi. Bölgeye giderek hayvanın cansız bedeniyle karşılaşan Yılmazer çifti, polise şikayette bulundu.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Yeliz Yılmazer, gazetecilere, mandanın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Çok uzun zamandan beri onlara bakıyorum. Mahallede herkes biliyor mandalarımın olduğunu. Bu vahşice öldürme. Gördüğüm an çok üzüldüm. Doğum yapmasına 1-1,5 ay vardı. Bir hayvanı alnından vahşice vurmak çok vicdana sığmaz. Vuranı bulmak istiyorum. Kimse ben vurdum demiyor. Sonuçta bunu domuz sanmış, av hayvanı sanmış olabilir. Yanlışlıkla da vurmuş olabilir. Gelip 'Ben yaptım' demesini bekliyorduk." diye konuştu.

Öte yandan Cüneyt Yılmazer'in de mandayı öldüren kişiyi ihbar edene 25 bin lira para ödülü vereceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) MERADA OTLAYAN MANDAYI TÜFEKLE ALNINDAN VURDULAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERADA OTLAYAN MANDAYI TÜFEKLE ALNINDAN ...
Merada otlayan mandayı tüfekle alnından vurdular 
YEREL HABERLER Merada otlayan mandayı tüfekle alnından vurdular 
(Görüntülü) ZONGULDAK&#039;TA, ÜZERİNE KÖMÜR YIĞINI DÜŞEN MADEN İŞÇİSİ YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ZONGULDAK'TA, ÜZERİNE KÖMÜR YIĞINI ...
Zonguldak'ta, üzerine kömür yığını düşen maden işçisi yaralandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta, üzerine kömür yığını düşen maden işçisi ...
Zonguldak'ta maden ocağında üzerine kömür düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta maden ocağında üzerine kömür düşen işçi ...
Ereğli'de festival için hamsi bekleniyor
YEREL HABERLER Ereğli'de festival için hamsi bekleniyor
6. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası Zonguldak'ta başladı
YEREL HABERLER 6. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası ...
Görme engeli okuma isteğine engel olmuyor
YEREL HABERLER Görme engeli okuma isteğine engel olmuyor
(Görüntülü)ARACINI YANLIŞ YERE PARK EDEN SÜRÜCÜ İLE TAKSİ SÜRÜCÜSÜNÜN KAVGASI KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)ARACINI YANLIŞ YERE PARK EDEN SÜRÜCÜ İLE ...
Taksici ile otomobil sürücüsünün yumruk yumruğa kavgası kamerada 
YEREL HABERLER Taksici ile otomobil sürücüsünün yumruk yumruğa ...
Genel Maden İşçileri Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplandı
YEREL HABERLER Genel Maden İşçileri Sendikası Genişletilmiş ...
Elindeki bıçak parçası çıkarılmadan dikiş atıldığını öne süren kişi, şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Elindeki bıçak parçası çıkarılmadan dikiş atıldığını ...
Zonguldak'ta engelli bireyler trafik denetimi yaptı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta engelli bireyler trafik denetimi yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.