Zonguldak'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri düzenlendi

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Valilik binası önünde düzenlenen programda, Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Hüseyin Şirin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra engelli öğrenciler, kendi yazdıkları şiirleri okudu.

Şirin, engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, çözüme kavuşturulması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Program, Valilik toplantı salonunda devam etti.



Vali Mustafa Tutulmaz, Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi yöneticileri, engelli bireyler ve aileleri ile bir araya geldi. Vali Tutulmaz'a, engelli öğrenciler tarafından çiçek, çikolata ve forma takdim edildi.

Tutulmaz, engellerin sevgiyle aşılabileceğini belirterek, "Son zamanlarda devletimiz, sosyal devlet geleneğinin bir sonucu olarak engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak adına çok yönlü çalışma yapıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarımız, engellilere ve ailelerine yardımcı olabilmek adına, engelli kardeşlerimizi topluma kazandırmak ve toplumda kendi işlerini kendi görebilecekleri pozisyonu sağlayabilmek adına ciddi çalışmalar yapıyor. Devletimiz vatandaşımıza sevgiyle yaklaşıyor." diye konuştu.

Öte yandan Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi'nde 20 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye verildi.

Programlara, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Veli Köktürk, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Muammer Avcı, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse ve engelli vatandaşlar katıldı.



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