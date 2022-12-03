Zonguldak'ta engelli genç temsili asker olmanın sevincini yaşadı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde asker olmak isteyen engelli genç, temsili askerlik uygulaması kapsamında bir günlüğüne asker oldu.

Bakiler köyü Bekirbaşoğlu Mahallesi'nde ikamet eden İlkay Sakallı, CİMER üzerinden askerlik yapmak istediği iletmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Köye gelen ekiplerce İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen Sakallı'ya burada askeri üniforması giydirildi.

Askerlik yemini eden ve daha sonra sembolik terhis belgesini alan Sakallı, asker olma hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadı.

Tören sonrası hatıra fotoğrafı çektirildi.

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