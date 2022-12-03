Devrek'ten kısa kısa

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ZONGULDAK (AA) - Devrek Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Rüştü Onur Şiir Ödülü" ve "Müfide Güzin Anadol Öykü Ödülleri "sahiplerini buldu.

Devrek Belediyesi Nikah Salonu'ndaki törende, "Rüştü Onur Şiir Ödülü" Hilmi Haşal'a, "Müfide Güzin Anadol Öykü Ödülü" Nazlı Ayça Özkarahan'a, öykü dalında "Seçici Kurul Özel Ödülü" ise Selma Aydın'a verildi.

Tören sonrası Devrek türkülerinden oluşan konser verildi.

- Devrek Belediye Başkanı Bozkurt, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" kutladı

Devrek Belediye Başkanı Bozkurt, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.



Bozkurt, mesajında, dünyanın en zor ve anlamlı mesleğini yaparak yeraltı kaynaklarını ülkenin hizmetine sunmak için madenciler tarafından birlik ve dayanışmayla yerin metrelerce altında verilen mücadelenin başka hiçbir meslek grubunda görülemeyeceğini belirtti.



Belediye Başkanı Bozkurt, "Ülkemizin kalkınmasında çok büyük öneme sahip olan bu sektöre hizmet ederek dünyanın en zor mesleğini yerine getirmeye çalışan tüm madencilerimizin Dünya Madenciler Gününü kutluyor, bu uğurda yaşamını yitiren maden şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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