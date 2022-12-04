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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" kutlandı

AA

Zonguldak'ta "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" kutlandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde gerçekleştirilen "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" töreninde konuşan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yer altında çıkarılmayı bekleyen 1,5 milyar ton taşkömürü rezervinin olduğunu belirterek, bu rezervin yer üstüne çıkarılması ve ülke sanayisine kazandırılması gerektiğini söyledi.

Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) kuruluş kapasitesinin, yılda 5 milyon ton "satılabilir" taşkömürü üretmek olduğuna işaret ederek, "TTK'de mekanize ve yarı mekanize çalışmaları, üretim ve verimlilik adına olumlu gelişmelerdir." diye konuştu.

Madenciler olarak iş sağlığı ve güvenliğinin tam anlamıyla sağlandığı çalışma şartlarında üretimi artırmayı, ülkeye ve millete daha çok hizmet etmeyi istediklerini vurgulayan Yeşil, şöyle konuştu:

"Öncelikle iş sağlığı ve güvenliğinin eksiksiz sağlanabilmesi ve üretimin artırılabilmesi için işçi açıkları acilen giderilmelidir. Maden şehitlerinin yakınlarına tanınan haklardaki tarih sınırlandırmasının kaldırılmasıyla ilgili Maden Şehit Aileleri Derneğimiz ile birlikte mücadele verdik. Amasra kazasının ardından, ilgili yasada yapılan değişiklik Mecliste kabul edildi ve tarih sınırlaması kaldırıldı. Ayrıca şehit madencilerinin yakınlarından hak sahiplerine, aylık bağlanması kararı yasaya eklendi. Emek veren, duyarlılık gösteren, katkı ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz."

Konuşmanın ardından törene katılanlar, "Maden işçisi yalnız değildir" sloganları eşliğinde, Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Vatandaşlar ve esnaf da yürüyüşe alkışlarla destek verdi.

Tören, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybeden işçiler için dua edilmesi ve anıta çelenk sunulmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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