Zonguldak'ta iki katlı ahşap ev yandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.



İlçeye bağlı Çolakpehlivan köyündeki Subaşılar Mahallesi'nde, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu'nun kayınpederi Atilla Şimşek'e ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği ev, kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, olay yerine giderek incelemede bulundu.





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