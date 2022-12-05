Zonguldak'ta madenciler, patlamada hayatını kaybeden meslektaşları için dua etti

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden 42 işçi için Kur'an-ı Kerim okundu.

TTK'ye bağlı Karadon, Amasra, Armutçuk ve Üzülmez müesseseleri ile Gelik İşletmesi'nde çalışan maden işçileri vardiya öncesinde, 4 Aralık Madenciler Günü dolayısıyla 14 Ekim'de Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçiler için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua etti.

İşçiler daha sonra maden ocağına inerek görevlerine başladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Gelik İşletmesi'nde, sendikanın yöneticileri de diğer müesseselerdeki programa katıldı.

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