Zonguldak'ta sahte dolarla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta sahte dolarla yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı.

Kent merkezindeki bir kuyumcudan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, 50 dolarlık iki banknotla altın aldı.

Söz konusu banknotların bankada hesaba yatırılması sırasında sahte olduğunun banka görevlileri tarafından tespit edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kente sahte döviz getiren şüphelilerin aynı gün kentten ayrılarak İstanbul'a gittiğini belirleyen ekipler, tekrar kente gelen şüpheliler V.Ö. (36), S.K. (31) ile kentte bulunan G.S'yi (24) Devrek'te yakaladı.

Sahte olduğu değerlendirilen 100 dolarlık 4 banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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