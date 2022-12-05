Madenciler Gününde hayatını kaybeden emekli maden mühendisi son yolculuğuna uğurlandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, "4 Aralık Dünya Madenciler Gününde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli maden mühendisinin cenazesi defnedildi.

Yaşamını yitiren 68 yaşındaki Levent Usman için TMMOB Maden Mühendisleri Odası binası önünde tören düzenlendi.



TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Çağlar Öztürk, törende, önemli bir değeri son yolculuğuna uğurlamak için bir araya geldiklerini belirterek, "Biz çok önemli bir değeri kaybettik. Üzüntümüz çok büyük. Ruhu şad olsun." dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumundan emekli olan ve üç dönem TMMOB'de yönetim kurulu üyeliği yapan emekli maden mühendisinin cenazesi, helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Uzun Mehmet Camisi'ne götürüldü.

Burada kılınan namazının ardından Usman'ın cenazesi, Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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