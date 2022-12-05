Zonguldak'ta FETÖ hükümlüsü yakalandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Giresun İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından, FETÖ Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç edilen emniyet amiri S.K'nin (54), kentte olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyonla gözaltına alınan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​​​

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