Zonguldak'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobilin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

M.B'nin kullandığı 74 AAH 923 plakalı otomobil, Zonguldak-Bartın kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Lütfiye Köktürk'e çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Köktürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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