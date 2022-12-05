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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

AA

Zonguldak'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobilin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

M.B'nin kullandığı 74 AAH 923 plakalı otomobil, Zonguldak-Bartın kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Lütfiye Köktürk'e çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Köktürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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