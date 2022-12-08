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Zonguldak'ta bedensel engelli personel çalışma azmiyle takdir topluyor

AA

Zonguldak'ta bedensel engelli personel çalışma azmiyle takdir topluyor

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Atilla Altay, engelinin neden olduğu güçlüklere rağmen çalışkanlığıyla çevresindekilere örnek oluyor.

Anne karnında geçirdiği gelişim bozukluğu nedeniyle bedensel engelli olarak dünyaya gelen Altay, 2014'te İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hizmetli kadrosunda işbaşı yaptı.

Daha sonra Ereğli Halk Eğitimi Merkezinde görevlendirilen Altay, kurumda temizlik ve çay hizmetlerinin yanı sıra dosya getirip götürme, odaların tertip ve düzeni, kitap dağıtımı ve santral memurluğu gibi çok çeşitli işlerde çalışmaya başladı.

Hiç kimseden destek almadan günlük yaşamını sürdürdüğü ve "dostlarım" diye tabir ettiği koltuk değnekleriyle haftada 5 gün iş yerine giden Altay, verdiği mücadeleyle çevresindekilerin takdirini topluyor.

- "Bizlere yeter ki imkan ve şans verin"

Atilla Altay, AA muhabirine, gücünün el verdiği sürece kurumda arkadaşlarına yardımcı olduğunu, bundan da mutluluk duyduğunu söyledi.

İşini severek ve özenle yaptığını anlatan Altay, "Merkezin hizmetli kadrosunda 3 kişi olarak çalışıyoruz. Arkadaşlarımın yaptığı işlerde ben de ekstradan destek oluyorum. Açıköğretim ortaokul ve lise ile ilgili öğrenci ve öğrenci adaylarına bilgilendirmeler yapıyor, kitaplarını veriyorum. Gerektiğinde santralde telefonlara bakıyor ve tüm işlere yardım edebiliyorum." diye konuştu.

Altay, önlerindeki en büyük engelin, kişilerin zihinlerindeki engeller olduğunu belirterek, "Bizlere yeter ki imkan ve şans verin. Aslında engelli olmadığımızı sizlere gösterelim. Yeter ki bizim önümüzde engel olmayın." dedi.

Ereğli Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Metin Bozkurt da kamu kurum ve kuruluşlarında engellilerin desteklenmesinin çok anlamlı olduğunu dile getirerek, "Kurumumuzda da engelli bireyin çalışmış olması, onun topluma daha kolay uyum sağlamasını destekliyor çünkü kamu kurum ve kuruluşlarında engellilere görev verilmesi, onlardan faydalanılması çok manidar. Atilla Bey'in elinden her türlü iş geliyor ve çok çeşitli işlerde yeteneğini burada sergiliyor." ifadelerini kullandı.

Engelli bireylerin sosyal yaşamda yer alması gerektiğini vurgulayan Bozkurt, "Engellilerle çalışabileceğimizi, onların birçok işi yapabileceğini, onlarla birçok işi paylaşabileceğimizi görmemiz ve bilmemiz gerekiyor. Bu açıdan halk eğitim merkezi olarak örnek teşkil eden bir kurum olduğumuzu düşünüyorum. Unutmayalım ki her birimiz bir engelli adayıyız." şeklinde konuştu.

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