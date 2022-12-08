Zonguldak'ta yengesini öldüren sanığın yargılanması sürüyor

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta yengesini silahlı ve bıçaklı kavgada öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, yengesi N.D'yi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık N.D. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın ağabeyi M.D. ve yeğeni C.D. ile tarafların yakınları ve avukatlar da hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Canan T, cinayeti gördüğünü ve telefonuyla da bunu kaydettiğini, bu kayıtları soruşturma makamlarına verdiğini söyledi.

Olay günü evde olduğunu ve ses duyduğunu anlatan Canan T, "Storu açana kadar silah sesi duydum, camdan baktığımda maktul yerde yatıyordu. Sanık ateş etmeye devam ediyordu. 112'yi aradım." dedi.

Canan T, sanığın maktulün yanından ayrıldığını, ikinci kez geleceğini tahmin etmediğini aktararak, "İkinci kez geldi ve ateş etti. Ben o esnada 112 ile görüşmeyi kapatıp kayıt yapmaya başladım. N.D. benim yakın arkadaşımdı. Evlerimiz ise birbirine yakındı. Sanık, N.D'yi sürekli, 'Neden şunu yıkadın, neden yukarıdan bir şey silkeledin, neden gürültü yapıyorsun?' diye rahatsız ediyordu hatta bu sebeple N.D. eve misafir çağıramıyordu. Sürekli sanık, maktule sataşıyordu. N.D'nin bile bile inat uğruna gürültü yaptığını ne duydum ne de gördüm." diye konuştu.

Tanık Volkan K. de olay günü evinin balkonunda eşiyle oturduğunu belirterek, "Silah sesi duymam üzerine kapıya çıktım. Maktul merdivende yatar vaziyetteydi. Sanık ise merdivende gidip geliyordu, 'kimse yaklaşmasın.' diyordu. Biz de kendisine, 'yapma' diye seslendik. Sanık, 'kimse gelmesin' diyordu. Polisi ve ambulansı aradık. Sanık, 'kimse yaklaşmasın.' deyince kaçıştık. O arada silah sesi duydum. Sanık ile evim arasında 50-60 metre mesafe vardır. Aralarındaki husumeti duymuştum hatta sanık bir kere bana problemden bahsetmişti." ifadelerini kullandı.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini belirterek, "kadına karşı kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan cezalandırılmasını, tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

Maktul N.D'nin yakınları da sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunmanın hazırlanması için duruşmayı 19 Ocak 2023'e erteledi.

- Olay

Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta, 16 Haziran'da aralarında çıkan tartışma sırasında N.D, yengesi N.D'yi silahla yaralamış ve silahının kabzasıyla kafasına vurmuştu. Annesinin yaralandığını öğrenip olay yerine gelen C.D. de amcası N.D'yi bıçakla yaralamıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.D. hakimlikçe tutuklanmış, yeğeni adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden N.D'nin cenazesi, 21 Haziran'da defnedilmişti.

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