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Zonguldak'ta meslek lisesi öğrencileri günde 10 bin ekmek üretiyor

AA

Zonguldak'ta meslek lisesi öğrencileri, taşımalı eğitim ve okul öncesi eğitimde beslenme desteğinin yanı sıra öğretmenevlerinin ve okul pansiyonlarında kalan öğrencilerin ihtiyacı için günde 10 bin ekmek üretiyor.

Zonguldak'ta meslek lisesi öğrencileri günde 10 bin ekmek üretiyor

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta meslek lisesi öğrencileri, taşımalı eğitim ve okul öncesi eğitimde beslenme desteğinin yanı sıra öğretmenevlerinin ve okul pansiyonlarında kalan öğrencilerin ihtiyacı için günde 10 bin ekmek üretiyor.

Kozlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yiyecek içecek hizmetleri alanında öğrenim gören öğrenciler, okul bünyesinde oluşturulan fırında, ekmek üretiminin hamur yoğurma, mayalama, gramaja uygun hamur kesimi, fırınlama, pişirme, paketleme gibi bütün aşamalarında görev alıyor.

Başlangıç olarak 60 gram üretimi yapılan ekmekler, talebe göre her çeşit üretilebilecek.

Uygulamayla sektörün aradığı nitelikli insan kaynağının yetişmesinin yanı sıra öğrenciler mesleki gelişimlerini tamamlayacak ve döner sermaye gelirlerinden faydalanma imkanı bulacak.

- "Gençlerimiz hem üretiyor hem öğreniyor hem de kazanıyor"

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, gazetecilere, eğitimde fırsat eşitliğinin öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Ekmek üretimine başlandığını belirten Aldoğan, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz hem üretiyor hem öğreniyor hem de kazanıyor. Yarın sabahtan itibaren 800 öğrencimizin ekmeği hijyenik, güvenli bir ortamda üretilerek öğrencilerimizle buluşacak. Taşıma yemeği yapan diğer kurumlarımızdan talepler de karşılanacak. Bakanlığımızın bu projesi 81 ilde 100 fırınla başladı. Bu 100 fırından biri de şu an içiresinde bulunduğumuz okulda. Okulumuz adeta üreten mini bir fabrika gibi. Son derece güvenli, sağlıklı ve hijyenik olması çok önemli. Böylece kendi ihtiyaçlarımızı, meslek lisesi öğrencilerimiz karşılamış olacak."

Öğrenci Ece Özdemir de ekmek üretmeyi öğrendikleri ifade etti.

Üretimde bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Özdemir, ekmekleri okullardaki öğrenci arkadaşlarına dağıttıklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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