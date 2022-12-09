Zonguldak'tan kısa kısa

Japon milyarder Maezawa, SpaceX'in özel Ay yolculuğunda kendisine eşlik edecekleri seçti: DJ, YouTuber ve K-pop rapçisi de listede

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, engelli bireylere yönelik farkındalığın artırılması amacıyla köy okullarından 330 öğrenci sinemaya gönderildi.

Alaplı Kaymakamlığının organizasyonunda bir araya gelen öğrenciler, Ereğli'deki sinema salonunda, engelli bir bireyin hayatını konu alan "Buğday Taneleri" isimli filmi izledi.

- Alaplı Sosyal Hizmet Merkezi açılıyor

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, gazetecilere, kaymakamlık bünyesinde Sosyal Hizmet Merkezi açılmasının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca onaylandığını kaydetti.

Yılmaz, ilçede yaşayanların bugüne kadar Ereğli'den aldığı hizmeti artık Alaplı'da alabileceklerini ifade ederek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

- Vali Tutulmaz ve Devrek Belediye Başkanı Bozkurt'tan "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı

Vali Mustafa Tutulmaz, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tutulmaz, mesajında, her bireyin insan haklarını koruma, saygı gösterme yükümlülüğüne dikkat etmesi, her insanın özgür, kaliteli, mutlu ve insan onuruna yakışır bir şekilde yaşama hakkının olduğunun bilinç ve sorumluluğu ile hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Eğitim, öğretim, çalışma, düşünme, özgürlük, kişi güvenliği gibi haklar ile desteklenen yaşam hakkının tamamıyla korunması için önleyici tedbir ve uygulamaların arttırılmasının önem arz ettiğini aktaran Tutulmaz, şunları kaydetti:

"İnsan haklarına, temel hak ve özgürlüklere gerekli özeni ve önemi göstermeyen ülkelerin toplumsal uzlaşma ve toplumsal barışı sağlamaları mümkün görülmemektedir. Toplumda huzur, güven ve barış ortamının süreklilik arz etmesinin ancak insan hak ve özgürlüklerine saygı göstermekle sağlanabileceği asla unutulmamalıdır."

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt da Dünya İnsan Hakları Günü'nde bütün insanların temel hak ve özgürlüklerine saygı duyulduğu, hiç kimsenin ötekileştirilmediği, hukukun üstün kılındığı, düşünce ve ifade özgürlüğünün var olduğu, sevginin, güler yüzün eksik olmadığı, kalıcı barışların sağlandığı bir dünya diledi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.