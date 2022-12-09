Zonguldak'ta denizde kadın cesedi bulundu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta denizde bir kadına ait ceset bulundu.

Limandan açıkta ceset olduğunun fark edilmesi üzerine Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ekiplerine haber verildi. Ekipler, cesedi bota alarak limana getirdi.

Kadın cesedi, yapılan incemenin ardından sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler kimlik tespiti için çalışma başlattı.



Öte yandan, kızlarının kaybolduğunu bildiren Irak uyruklu bir aile, teşhis için hastane morguna geldi.

Cesedin kızlarına ait olmadığını öğrenen aile, hastaneden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.