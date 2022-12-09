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GÜNCELLEME - Zonguldak'ta "Silindir Operasyonu"nda yakalanan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı

AA

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta "Silindir Operasyonu"nda yakalanan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Organize suç örgütlerine yönelik 50 ilde başlatılan "Silindir Operasyonu" kapsamında Zonguldak'ta gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda Ereğli'de gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye gönderilen şüpheliler arasında, kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanedeki tedavisi tamamlanan organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen B.Y. de bulunuyor.

Şüphelilerden 1'i savcılıkça, 8'i ise sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan 5'i ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlçede 6 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, 5'i örgütün takibi aşamasında önceki tarihlerde ele geçirilen olmak üzere örgüt üyelerinden toplam 9 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 1009 tabanca fişeği, 147 av tüfeği fişeği, 54 kurusıkı tabanca fişeği, kılıç, bir miktar uyuşturucu madde ve kullanım aparatına el konulmuştu.

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