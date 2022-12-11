Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu madde satışı yapan, temin eden ve kullanan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 15 uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tüfek ele geçirilen operasyonda, 2 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

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