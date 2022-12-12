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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta kayıp balıkçıyı arama çalışması sürüyor

AA

Zonguldak'ta kayıp balıkçıyı arama çalışması sürüyor

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta kayıp olduğu bildirilen balıkçı için arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Kentte dün balık avlamak için hareket eden "Kazım Reis" isimli tekneden denize düşen 38 yaşındaki İbrahim Acar için kıyıda ve açıkta süren arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter de katıldı.

Limandan ayrılan "Kazım Reis" isimli tekne de arama çalışmalarına destek verdi.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifine bağlı 10 kadar balıkçı teknesi ise olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmalara ara verdi.

Öte yandan kente gelerek yetkililerden bilgi alan Acar'ın yakınlarının bekleyişi sürüyor.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, gazetecilere, çalışmaların devam ettiğini ve bu zamana kadar bir sonuç alınmadığını söyledi.

İbrahim Acar'ın ailesinin kente geldiğini ve durum hakkında bilgi aldığını anlatan Kayhan, "Şu anda bütün sahil güvenlik ekipleri hava koşullarına rağmen aramalara devam etmektedir. Sahil güvenlik helikopteri de arama çalışmalarına katıldı. Arkadaşlarımız sabaha kadar aradılar, bir sonuç alamadılar. Hava koşulları da buna engel oluyor. Hem kıyı hem de açıkta arama tarama çalışması yapılıyor. Kazım Reis de çalışmalara katıldı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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