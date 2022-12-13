Ereğli'de Hamsi Festivali 17 Aralık'ta düzenlenecek

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 15. Hamsi Festivali, 17 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, geleneksel hale gelen ve her yıl kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen festivali, bu yıl hamsinin yeterli miktarda olmaması nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Ereğli açıklarında balıkçıların hamsi yakaladığı bilgisi üzerine festivalin tarihini belirlediklerini aktaran Posbıyık, "Bu sene ne oldu anlamadık, palamut hamsiyi kovaladı, hamsi kaçtı. Dün Kandilli açıklarında Karadeniz hamsisi gördük, balıkçılar yakaladılar. Hamsi Festivali yapmaya karar verdik. Bütün ekiplerimizle toplantı yaparak organizasyonu planladık. 17 Aralık Cumartesi günü Hamsi Festivalini yapmaya karar verdik. Havanın da güzel olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Balık, mangal, kömür, soğan, ekmek, helva, su dağıtımının belediye tarafından yapılacağını belirten Posbıyık, festivalde Selçuk Balcı'nın konser vereceğini kaydetti.

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