Zonguldak'ta kayıp balıkçıyı arama çalışması sürüyor

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta kayıp olduğu bildirilen balıkçı için arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Kentte 12 Aralık'ta balık avlamak için hareket eden "Kazım Reis" isimli tekneden denize düşen İbrahim Acar (38) için arama çalışmaları kıyıda ve açıkta sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ve botların katıldığı arama çalışmalarında, Acar'ın yakınları da yer aldı.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifine bağlı balıkçı tekneleri de çalışmalara destek veriyor.

Kayıp Cacar'ın kardeşi Tarık Acar, gazetecilere, ağabeyini arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bir an önce ağabeyinin bulunmasını istediklerini belirten Acar, "Devletimizden de Allah razı olsun. Büyük gemilerin yanı sıra sahil güvenlik ve helikopterle aramalar sürüyor. Samsun'dan da ekip gelmiş, onun da bilgisini aldık. Fazla da diyecek bir şeyimiz yok. Biz de denizde aramaya katıldık. Ağabeyimizi ölü veya sağ şekilde bulup buradan alıp gideceğiz." diye konuştu.

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