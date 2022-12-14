Zonguldak'ta yavru kedinin yuttuğu dikiş iğnesi endoskopiyle çıkarıldı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta kedi yavrusunun yuttuğu dikiş iğnesi endoskopiyle midesinden alındı.

Karabük'te yaşayan Tuğrul Tuncel'e ait "Karam" isimli 6 aylık tekir cinsi kedi, oyun oynadığı sırada dikiş iğnesi yuttu.

Sahibinin durumu fark etmesi üzerine kedi veteriner kliniğe getirildi. Buradaki incelemelerin ardından kedi, Zonguldak'ta özel bir veteriner kliğine götürüldü.

Veteriner hekim Önder Alkan tarafından yapılan muayenenin ardından kedinin midesindeki iğne, endoskopi yardımıyla çıkarıldı.

Önder Alkan, gazetecilere, bu tür vakalarda iğneyi midede buldukları zaman endoskopiyle çıkardıklarını söyledi.

Herhangi bir ameliyat yapmadan, bir aparat vasıtasıyla mideye girdiklerini aktaran Alkan, "Bunu bulunduğu yerden alıp çıkarabiliyoruz. Kedimiz 6 aylık. Fark edilmeseydi 2-3 gün içinde iğne çok keskin, mideyi delebilirdi. Sahibinin görmesi ve hemen getirmesiyle kedi tedavi edildi." diye konuştu.





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