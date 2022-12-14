GÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta şarampole devrilen servis aracındaki 1 öğrenci öldü, 19 kişi yaralandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde şarampole devrilen servis aracındaki 1 öğrenci hayatını kaybetti, biri sürücü 19 kişi yaralandı.

Kilimli ilçesinden Muslu beldesine seyreden F.B'nin kullandığı 67 AT 873 plakalı lise öğrencilerini taşıyan midibüs, Çatalağzı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Büşra Akın yaşamını yitirdi, sürücü ve 18 öğrenci yaralandı.

Öğrencilerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı, jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı.

Servis aracının Kilimli Anadolu Lisesi ve Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıdığı öğrenildi.

Kaza bölgesinde öğrencilerin etrafa dağılan eşyaları görevlilerce toplanarak kaza mahallinde bekleyen yakınlarına teslim edildi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden öğrencinin cenazesi, incelemelerin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

- Öğrencilerin sağlık durumları

İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, hastanenin acil servisinde yaptığı açıklamada, sürücü ve 9 öğrencinin Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını belirtti.

Buradaki yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını aktaran Güner, "Birtakım travmaları var. Kırıkları, karaciğer ve dalaklarında yaralanmalar olabilir. İlk müdahaleleri yapılıyor. Hepsinin şuuru açık, konuşuyorlar." dedi.

Güner, diğer yaralı 9 öğrencinin BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldığını aktararak, yakınlarının hastaneye giderek bilgi alabileceklerini kaydetti.

Güner ve İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, yaralı öğrencileri hastanelerde ziyaret etti.

Kazanın ardından hastanelere gelen ailelerin bekleyişleri sürüyor.

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