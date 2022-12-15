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Zonguldak'ta hastanede oksijen tüpü patlamasına ilişkin tutuksuz sanığın yargılanması sürüyor

AA

Zonguldak'ta hastanede oksijen tüpü patlamasına ilişkin tutuksuz sanığın yargılanması sürüyor

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde oksijen tüpünün patlaması sonucu biri hemşire 2 kişinin yaralanmasına ilişkin tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, patlama sırasında yaralanan hemşire Gizem Elif Türk ile temizlik personeli Yılmaz Yapıcı ve tutuksuz sanık hemşire Ö.E. ile taraf avukatları katıldı.

Ö.E, savunmasında, yangın çıktığı sırada Gizem hemşireye yardım ettiğini ve alevleri elleriyle söndürmeye çalıştığını söyledi.

O sırada diğer kişilerin gelip onu acile götürdüğünü anlatan Ö.E, "Orada Yılmaz Bey'i gördüm. Yangın esnasında üstüme yangın tüpü sıkılmıştı. Odada yüzük ve telefonumu düşürmüşüm. Kolluk kuvvetleri olay sonrası yanıma gelip, benden çakmağımı istedi. Ben de teslim ettim. Pişmanım. Benim de ailem, çocuklarım var. Olaydan önce 'Alkol saf mı, sulu mu?' diye sormuştum. Bundan kastım alkolün sulandırılıp sulandırılmadığını öğrenmekti. Müştekilere, 'Yakayım mı seni?' diye bir şey söylemedim." diye konuştu.

Soruşturma aşamasındaki "Olaydan önce sigara içmeye çıkmıştım. Olay sırasında elimdeki çakmağın manyetik kısmına fark etmeden bastım." ifadesi anımsatılan Ö.E, "Orada oturduğum esnada elimde çakmak yoktu. Bu sırada alev aldı. Nasıl alev aldığını bilmiyorum, çakmak cebimdeydi. Bassam, 'Bastım.' derim." dedi.

Gizem Elif Türk'ün "Çakmak yaktığını gözümle gördüm. Çakmadıysa nasıl alev aldı?" diye sorması üzerine Ö.E, "Elimde kesinlikle çakmak yoktu. Nasıl alev aldığını bilmiyorum." cevabını verdi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Mart 2023'e erteledi.

- Olay

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Acil Servisinde, 10 Aralık 2021'de oksijen tüpü patlamış, patlama sırasında yaralanan hemşire Gizem Elif Türk ile temizlik personeli Yılmaz Yapıcı, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Yaralı hemşire, daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık ünitesine sevk edilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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