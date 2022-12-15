Zonguldak'ta servis aracının şarampole devrildiği kazada ölen öğrenci defnedildi

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde şarampole devrilen servis aracında hayatını kaybeden öğrencinin cenazesi toprağa verildi.

Lise öğrencilerini taşıyan midibüsün, dün Çatalağzı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Büşra Akın'ın cenazesi, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Cenazesi Kilimli ilçesine bağlı Şirinköy Çalca Mahallesi'ndeki baba evine getirilen Akın için helallik alındı, dua edildi.

Akın için Çalca Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken yakınlarını, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç teselli etmeye çalıştı.

Akın'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Vali Tutulmaz da bir süre tabuta omuz verdi.

- 6 öğrenci taburcu edildi

Kazanın ardından yapılan ön incelemelerde ise aracın vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldıktan sonra bilirkişi tarafından teknik yönden inceleneceği öğrenildi.

Öte yandan yaralı 18 öğrenciden tedavisi tamamlanan 6'sı taburcu edildi.

Kilimli ilçesinden Muslu beldesine seyreden F.B'nin kullandığı 67 AT 873 plakalı lise öğrencilerini taşıyan midibüs, dün Çatalağzı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, kazada Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Büşra Akın yaşamını yitirmiş, sürücü ve 18 öğrenci yaralanmıştı.

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