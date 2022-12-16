Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Karadeniz Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, kentte uyuşturucu madde satışı yapan, temin eden ve kullanan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilen operasyonda, İ.M. ve F.Ö. gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

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