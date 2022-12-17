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Yılbaşının simgelerinden kokina çiçeği tezgahlarda yerini aldı

AA

Yılbaşının simgelerinden kokina çiçeği tezgahlarda yerini aldı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kırmızı tomurcuklu görüntüsüyle "yılbaşı çiçeği" olarak bilinen kokina tezgahları süslüyor.

Yeşil yapraklar arasına "silcan" adlı kırmızı bitkinin iplerle bağlanmasıyla hazırlanan kokina, genellikle kapı süslemeleri, vitrinler ve sofralarda kullanılıyor.

Her yıl aralık ayı boyunca satılan kırmızı tomurcuklu kokinaya, yılbaşına sayılı günler kala ilgi arttı.

Çiçekçi Yıldıran Arslan, AA muhabirine, özellikle aralık ayında kokina çiçeğine ilginin arttığını söyledi.

Köylerdeki ormanlardan kokina toplayarak demet haline getirdiklerini anlatan Arslan, "Genelde yılbaşında alınıyor. Bir demette 6 kokina bulunuyor, fiyatı ise 100 liradan başlıyor. Tek dal şeklinde almak isteyen de oluyor, onu da 15 liradan veriyoruz. Ürünü demet halinde satışa sunuyoruz." dedi.

Arslan, kokinanın genellikle evlerde süs bitkisi olarak kullanıldığını aktararak "Aralık aylarında yılbaşına özel satılan kokina çiçeklerine yoğun bir talep oluyor. Bu nedenle de elimizde mutlaka bulunduruyoruz. Bu yıl da kokinayı çok soran ve isteyen oluyor." ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Ali Fuat Arifoğlu da kokinanın güzel bir çiçek olduğunu belirterek her yılbaşında mutlaka aldığını ve eşine hediye ettiğini dile getirdi.

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