Zonguldak'ta düzenlenen hamsi festivalinde Selçuk Balcı sahne aldı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen "15. Karadeniz Ereğli Hamsi Festivali" kapsamında Selçuk Balcı konser verdi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen ve 15 ton balığın dağıtıldığı hamsi festivalinin kapanışında Balcı, sevenleriyle buluştu.

Devrim Bulvarı'nda çok sayıda kişinin ilgi gösterdiği konserde Balcı, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan sanatçı, izleyenleri coşturdu. Balcı'nın hayranları da şarkılara eşlik etti.

Öte yandan festival kapsamında amfi tiyatroda vatandaşlar Karadeniz müzikleriyle hoş vakit geçirdi.

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