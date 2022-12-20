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Göz tembelliğinden kurtulmak için tedaviye okul öncesi dönemde başlanmalı

AA

Göz tembelliğinden kurtulmak için tedaviye okul öncesi dönemde başlanmalı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Silay Cantürk Uğurbaş, göz tembelliğinin çocuklukta fark edilmezse erişkinde tedavisinin pek mümkün olmadığına dikkati çekerek, bu problemlerin okul öncesi dönemde tedaviyle ortadan kaldırılmasının önemine işaret etti.

Uğurbaş, AA muhabirine, çocuklarda göz tembelliğini (ambliyopi) anlamanın biraz zor olduğunu söyledi.

Göz tembelliğinin birkaç sebebinin bulunduğuna dikkati çeken Uğurbaş, bunların başında çocuklarda sık görülen kırma kusuru yani refraksiyon problemlerinin yer aldığını, şaşılık ve konjenital kataraktın göz tembelliğine sebep olan diğer nedenler olduğunu dile getirdi.

- "En pratik yöntem kapama tedavisi"

Uğurbaş, çocuklarda en sık karşılaştıkları problemin kırma kusurları olduğunu anlatarak, "Bunların okul çağından önceki dönemde tespit edilmesi önemli. Bunun için ülkemizde tarama programları mevcut. Birinci basamak merkezlerde bu gerçekleşiyor. Görme taramalarının 3 yaşına gelmiş çocuklarda aile hekimi tarafından yapılması gerekiyor." dedi.

Ebeveynlerin 3-4 yaşlarına gelen çocuklarının gözlerinin eşit ve net gördüğünden emin olmaları gerektiğini vurgulayan Uğurbaş, ambliyopide en pratik yöntemin kapama tedavisi olduğuna işaret etti.

Uğurbaş, bunun için tasarlanmış özellikli göz bantların eczanelerden temin edilebildiğini belirterek, "Doktorun önerdiği süre içinde her gün yapılması gerekiyor. Bazen bu 2, bazen 4 saat oluyor. Buradaki amaç şaşılığı düzeltmek veya çocuğun gözlük probleminden kurtulması değil. Amaç sadece çocuğun net gören gözünü devre dışı bırakarak iyi görmeyen gözünden gelen sinyalleri beyne iletmek ve beyindeki görme kapasitesini artırmak." bilgisini paylaştı.

Kapama tedavisinin küçük çocuklarda bazen yapılması zor bir tedavi şekli olduğunun altını çizen Uğurbaş, "Çalışmalar göstermiş ki çocuklar 5 yaşında bu olay tespit edilip göz doktoruna başvurduğunda ve tedaviye başlandığında, çocuğun da uyumu iyiyse bu tamamen tedavi edilebilir ve iyi sonuçlar alınabilir bir yöntem." dedi.

- "Erken tanı ve tedaviyle iyi sonuçlar almak mümkün"

Prof. Dr. Uğurbaş, ambliyopi teşhisinde gecikme olduğunda gözdeki görme kapasitesinde azalma yaşanacağını vurgulayarak, şu uyarılarda bulundu:

"Göz tembelliği çocuklukta fark edilmezse erişkinde tedavisi pek mümkün değil. Hayat boyunca o gözdeki görme seviyesi o şekilde kalmakta. Amaç, erken tedavi, teşhis ve okul öncesi dönemde bu problemleri tedaviyle ortadan kaldırmak. Ambliyopi, görme kapasitesindeki azalmaya neden olduğu için bir gözü eğer iyi tedavi edilmezse hayat boyu o gözde görme azlığıyla sonuçlanabilecek bir problem. Bu da genel olarak insanın bir gözünün iyi görmemesi, iyilik halini azaltan bir durum. Fakat erken tanı ve tedaviyle iyi sonuçlar almak mümkün."

Görme tembelliğine neden olan kırma kusurlarının oranının çocuklarda yüzde 2 ila 4 arasında değiştiğini belirten Uğurbaş, yani bu rahatsızlığın her 100 çocuktan 2 ila 4'ü arasında görüldüğünü sözlerine ekledi.


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