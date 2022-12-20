Bakan Dönmez, 2022 yılını değerlendirdi: (2)

ZONGULDAK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'nın, keşiften üretime dünyanın en hızlı devreye alınan deniz saha geliştirme projesi olacağını, bu konuda iddialı olduklarını söyledi.

Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'nde yaptığı 2022 Değerlendirme Toplantısı'nda, son 5 yılda Türkiye Petrollerinin, petrol üretim kapasitesini yüzde 50'den fazla artırdığını kaydetti.

Günlük 40 bin varil olan kapasiteyi 65 bin varile çıkardıklarını aktaran Dönmez, "15 bin varil civarında da özel sektörün üretimi var. 80 bin varillik bir üretimden bahsediyoruz. Önümüzdeki yıl hedefimiz; günlük 100 bin varile çıkmak. Doğal gazda çok daha büyük bir miktarda üretimi yapmış olacağız. Bu haliyle bu yıl itibarıyla Türkiye'nin kullanmış olduğu petrolün yüzde 10'unu yerli kaynaklardan üretebilir hale gelmiş olduk. İnşallah önümüzdeki yıl bu miktar arttıkça yüzde 10'un üzerinde bir yerlilik oranını yakalamış olacağız." diye konuştu.

Dönmez, sondaj filosunu her yıl artırdıklarını dile getirerek, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Akdeniz'de Taşucu-1 kuyusunda çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Karadeniz gazının karadaki işleme tesisinde ilerleme oranının yüzde 80-85 civarında olduğuna değinen Dönmez, "Denizde boru hattı serim işleri tamamlandı. İlk fazla 10 kuyu hedeflemiştik. 9'unun işlemi bitti. 10'uncu da belki önümüzdeki birkaç haftada tamamlanmış olacak." dedi.

Dönmez, operatörlerin 2 bin 200 metre altında su altı robotlarıyla vana, ekipman ve boruların montajını yaptığını anlatarak, "Şu anda projemizde 8 bin kişi çalışıyor. 24 saat esasıyla çalışmalarımız devam ediyor. Deniz tarafında 51 gemiyle operasyon devam ediyor. Bu haliyle baktığımızda keşiften üretime dünyanın en hızlı devreye alınan deniz saha geliştirme projesi olacak, iddialıyız. İnşallah daha önce ifade ettiğim gibi bir aksaklık çıkmadığı takdirde mart ayında önümüzdeki yıl, Cumhuriyetimizin 100. yılında bu gazı sisteme vermeyi planlıyoruz. İlk etapta da günlük 10 milyon metreküplük bir üretim olacak. Yıllık 3,5 milyar metreküplük doğal gaz üretimine denk geliyor. 2026-2027'ye kadar da maksimum üretim seviyesine çıkaracağız. Bu durumda yaklaşık yıllık 15 milyar metreküplük bir doğal gaz üretimi söz konusu olacak ve ülkemizin ihtiyacının yüzde 25-30'luk kısmını buradan karşılıyor olacağız. Başka bir ifadeyle; hanelerde kullanılan doğal gazın tamamı artık Karadeniz'den çıkarılacak, üretilecek gazla karşılanmış olacak." ifadelerini kullandı.

- "Belki yeni keşifler de o bölgeden gelebilir"

Petrol sondajı çalışmalarından bahseden Dönmez, "Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Şırnak'ta Gabar bölgesinde Şehit Esma Çevik Sahası'ndan günlük 5 bin 350 varillik bir üretim yakaladık. Bu sahada yapılan bu keşif, 2022 yılında karada yapılan en büyük 10 keşiften birisi oldu, sanırım 7'nci sırada yer aldı. O sahada yine sismik çalışmalarımıza devam ediyoruz, arkadaşlar da ümitliler, belki yeni keşifler de o bölgeden gelebilir. O sahada kuyu başı üretimimiz 1000 varilin üzerinde. Türkiye'de kuyu başı üretimlerimiz ortalama 60 varil civarında. Körfez ülkelerindeki gibi yüksek miktarlarda değil, bunun çeşitli nedenleri var ama buradaki kuyularda kuyu başı üretimin 1000 varilin üzerinde seyrediyor olması bizim için son derece sevindirici. Orada oldukça kaliteli bir petrolden bahsedebiliriz." şeklinde konuştu.

Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 4'üncü ünitenin temelini bu yıl içerisinde attıklarını anımsatarak, 2023 yılı sonuna doğru ilk üniteyi işletmeye almayı hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda artan enerji ihtiyacını sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılama imkanı bulunmadığından nükleer santrallere daha fazla yatırım yapmaları gerektiğini aktaran Dönmez, "Çünkü onlarda sıfır emisyon. Nitekim Avrupa Birliği Komisyonu, nükleer güç santrallerine yeşil etiketi verme kararı aldı." dedi.

- "Bor satışlarında dünyada pazar payına baktığımızda liderlik bizde"

Dönmez, bu yıl içerisinde ilk madencilik lisesini Balıkesir'de açtıklarını, özellikle madenciliğin yoğun olarak faaliyet gösterdiği yerlerde ara teknik eleman, teknisyen ihtiyacını karşılamak için Milli Eğitim Bakanlığıyla yaptıkları protokol ve işbirliği kapsamında ülkenin çeşitli yerlerinde madencilik meslek lisesi açtıklarını dile getirerek, bazı şehirlerde de meslek liselerinde madencilik bölümü açmak suretiyle de bu ihtiyacı gidermeye çalıştıklarını anlattı.

Bu yıl içerisinde dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervi keşfini Eskişehir'de açıkladıklarını hatırlatan Dönmez, şöyle devam etti:

"Pilot üretim tesisleri devreye girmek üzere. Ardından da endüstriyel ölçekte üretim yapacak çalışmaları da başlatacağız. Bu yıl Türkiye'nin ilk ferrobor üretim tesisinin temelini attık. Sanayinin ihtiyaç duyduğu hassas malzemelerden biri. Bunun da artık üretimini kendi tesislerimizde yapıyor olacağız. Bor satışlarında dünyada pazar payına baktığımızda liderlik bizde. İhracatta rekor geliyor, gelmek üzere. Son verilere göre 1,25 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Ancak daha önce de ifade ettiğimiz gibi ana hedefimiz; ham madde yerine katma değerli ürünleri dünyaya satmak."

Bakan Dönmez, enerji verimliğini teşvik etmek için çeşitli eylem planları hazırladıklarını ifade ederek, 2017-2021 yılları arasında yaklaşık 6,5 milyar liralık bu alanda kamu-özel yatırım yapıldığını, buradan da 4,5 milyon ton petrol enerji tasarrufunun sağlandığını vurguladı.

Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun ilk ve tek entegre güneş paneli fabrikasının Ankara'da çalıştığını, üretilen panellerin Konya Karapınar'daki proje sahasında tatbik edildiğini belirten Dönmez, "An itibarıyla 1000 megavata yaklaştı oradaki kurulu güç. İnşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde açılışını yapacağız. O güneş elektrik santrali, Avrupa'nın en büyüğü olacak. Dünyanın da beşinci büyük santrali olacak." ifadelerini kullandı.

Dönmez, 2023'ün ilk ayında bor karbür fabrikasını üretime, ferrobor üretim tesisini hizmete açacaklarını, lityum projesinin devam ettiğini dile getirerek, Tuz Gölü'ndeki doğal gaz depolama tesisinin genişleme çalışmalarının devam edeceğini, iki yıl içerisinde oranın da tam kapasite devreye alınmasının hedeflendiğini kaydetti.

- "Petrol ve doğal gaz arama amaçlı sondaj sayısını artırıyoruz"

Üçüncü FSRU-LNG terminalinin bittiğini, ocak ayında gemiyi işletmeye alacaklarını aktaran Dönmez, "Petrol ve doğal gaz arama amaçlı sondaj sayısını artırıyoruz. Bu sene 150-160 arasında bir sondajımız olacak. Önümüzdeki yıl 200'ün üzerinde, Türkiye Petrolleri sondaj faaliyetine girişecek. Bunun yarısından fazlası da arama amaçlı olacak çünkü bulmak için aramak gerekiyor, bulanlar da arayanlar. Böylece 100 bin varil petrol hedefine ulaşmış olacağız." dedi.

Dönmez, Türkiye'nin enerjide ticaret merkezi haline dönmesi konusunda güçlü avantajlarının bulunduğuna dikkati çekerek, bu fırsatı iyi değerlendirmek istediklerini vurguladı.

TANAP'ın kapasitesinin artırılması yönünde ortaklar arasında görüş birliğini olduğunu belirten Dönmez, "İnşallah iki katına çıkacak. Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde bu çalışmalar tamamlandığında TANAP'ın taşıma kapasitesi 16 milyar metreküpten 32 milyar metreküpe çıkmış olacak. Bu ve diğer projelerle birlikte Türkiye sadece kendi enerji ihtiyacını değil, başta güneydoğu Avrupa ülkeleri olmak üzere Avrupa'ya bu konuda enerji ürünlerinin taşınması, iletilmesi konusunda destek olmaya devam edecek." diye konuştu.

Dönmez, doğal gaz ve elektrikte bilgi ve tecrübelerine uluslararası gaz ticaret merkezinde kullanabileceklerini değerlendirdiklerini aktararak, "Bu konuda ticaret yaptığımız kaynak ülkeler başta olmak üzere bizim üzerimizden doğal gaz ithal eden ülkelerle de istişari amaçlı görüşmelerimizi yapıyoruz. Kısa bir süre içerisinde yol haritamızı kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Böylece bölgesinde ve dünyada referans gaz fiyatının belirlendiği gaz ticaret merkezine sahip olacağız. Önümüzdeki yıl hedefleri arasında İstanbul'da uluslararası gaz konferansı düzenlemek var. Şubat ayı gibi bize doğal gaz tedarik eden ülkelerle bizim sistemlerimizi, projelerimizi, altyapımızı kullanarak doğal gaz ithal eden ülkeleri İstanbul'da aynı masa etrafında bir araya getirmeyi amaçlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez, daha sonra basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'nde hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Bitti)

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