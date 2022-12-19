Zonguldak'ta fabrikadaki hidrojen tankı patlamasında yaralanan işçi hastanede hayatını kaybetti

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde demir çelik fabrikasındaki hidrojen tankında temizlik esnasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan 2 işçiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hamzafakıhlı Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasında dün, hidrojen tankında temizlik yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan patlamada yaralanan işçilerden Ercan Yılmaz (38), tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaralanan diğer işçi Mesut A. ise Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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