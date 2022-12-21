Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 24 öğrenci taburcu edildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 24 öğrencinin tedavisi tamamlandı.

Borsa İstanbul Anadolu Lisesi pansiyonunda yedikleri yemeğin ardından gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan öğrencilere gerekli müdahaleler yapıldı.

Bir süre gözetim altında tutulan öğrenciler, daha sonra taburcu edildi.

Öğrencilerin yediği yemekten incelenmek üzere numune alındığı öğrenildi.

Lisenin pansiyonunda kalan bazı öğrencilerde kusma ve mide bulantısı şikayetleri görülmüş, durumun bildirilmesi üzerine okula gelen sağlık ekiplerince, şikayetleri bulunan öğrenciler kentteki çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.