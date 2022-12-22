Zonguldak'ta yengesini öldürmekle suçlanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta av tüfeğini temizlerken yengesini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Dilaver Mahallesi Şehit Güngör Tuncel Sokak'ta, 10 Eylül'de av tüfeğini temizlerken silahın ateş alması sonucu yengesi Derya Tunçdemir'in ölümüne neden olduğu ileri sürülen E.T. hakkında, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, atışın yakın mesafeden yapıldığı belirtilerek, Tunçdemir'in cesedinden 35 saçma tanesinin çıkarıldığı, ölüm sebebinin bundan kaynaklı yaralanma ve kırıklar olduğu ifade edildi.

Sanığın yargılanmasına 17 Şubat 2023'te başlanacak.

- Olay

Dilaver Mahallesi Şehit Güngör Tuncel Sokak'ta, 10 Eylül'de E.T. av tüfeğini temizlediği sırada silahın ateş alması sonucu çıkan saçmalar, yengesi Derya Tunçdemir'e (42) isabet etmişti.

Ağır yaralanan 3 çocuk annesi Tunçdemir, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan E.T. sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

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