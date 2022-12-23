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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Zirvesi” gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Zirvesi"nde konuşan Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, Türkiye'de 20 yıl içerisinde birçok gelişme olduğunu söyledi.

Uçar, vatandaşların atık konusunda daha bilinçli olduğunu belirterek, "Eskiden evsel atık, plastik, kağıt diye ayırmıyorduk. O zaman bütün bu temizlik işleri belediyelerimiz ve temizlik görevlileri tarafından yapılıyordu. Bütün yük onların sırtındaydı. Zaman içerisinde onlar da taşıyamaz hale geldi. Zaten taşıyacakları da bir yük değildi. Özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kurulmasıyla artık devletin de kontrolünde bilinçli şekilde yapılması gerektiği ortaya çıktıktan sonra vatandaş olarak daha bilinçliyiz." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de günümüzde etkilerini küresel ölçekte hissettiren iklim değişikliğinin dünyanın önemli gündem maddelerinden birisi haline geldiğine işaret ederek, bu durumun çevreci politikaların geliştirilmesini zorunlu kıldığını dile getirdi.

Özölçer, tüm canlıların yaşamını tehlikeye atan ve etkilerini doğrudan ya da dolaylı olarak gösteren bu olumsuz durumu tersine çevirmenin herkesin görevi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu noktada çevre bilinci kazanmak ve kazandırmakla işe başlamak gerekir çünkü, çevre bilincinin gelişmediği bireylerden oluşan bir toplumda alınan önlemlerin ve çevreci politikaların işler hale gelmesi ve meyvelerini vermesi de söz konusu olmayacaktır. İnsanlığın ortak problemi olan çevre kirliliğine çözüm getirmeyi amaçlayan sıfır atık yaklaşımını hayatımızın bir parçası haline getirdiğimizde çevresel riskler azalacak, israfın önüne geçilecek, verimlilik artacak ve yeşil alanlar korunacaktır."

Zonguldak BEÜ Sıfır Atık Koordinatörü Doç. Dr. Kadir Özdemir ise araştırmalar sonucunda 2050 yılına kadar deniz seviyesinde beklenen yükselme gerçekleşirse Bangladeş kıyılarının yüzde 17'sinin sular altında kalabileceğini, bunun da 20 milyondan fazla insanın göç etmesi anlamına geleceğini ifade etti.

Zirve, yarın gerçekleştirilecek oturumların ardından sona erecek.

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