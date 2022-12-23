Zonguldak'ta lise öğrencisinin öldüğü kazayla ilgili servis aracının sürücüsü tutuklandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir lise öğrencisinin hayatını kaybettiği, 18 öğrencinin yaralandığı kazaya ilişkin tedavisinin ardından gözaltına alınan servis aracının sürücüsü tutuklandı.

Lise öğrencilerini taşıyan midibüsün, 14 Aralık'ta Çatalağzı mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü F.B'nin hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.

Kilimli ilçesinden Muslu beldesine seyreden F.B'nin kullandığı 67 AT 873 plakalı lise öğrencilerini taşıyan midibüs, 14 Aralık'ta Çatalağzı mevkisinde şarampole devrilmiş, kazada Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Büşra Akın yaşamını yitirmiş, sürücü ve 18 öğrenci yaralanmıştı.

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