Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu madde satışı yapan, temin eden ve kullanan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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