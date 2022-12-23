Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu madde satışı yapan, temin eden ve kullanan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.