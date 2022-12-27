Piriformis sendromuna yakalanan hastalara egzersiz önerisi

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ZONGULDAK (AA) - Bel, kalça ve bacak ağrısı, bacak arkasına ve ayağa yayılan uyuşma ile karıncalanma belirtileriyle ortaya çıkan piriformis sendromuna yakalanan hastalara egzersiz yapmaları tavsiye edildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban, AA muhabirine, piriformisin kalçanın derininde bant şeklinde uzanan bir kas olduğunu belirterek, piriformis sendromunun özellikle kadınlarda daha sık görüldüğünü anlattı.

Özellikle bel ağrısı olan hastalardaki piriformis sendromu sıklığının yüzde 5-6 olduğunu ama son yıllarda bu oranın yüzde 17'lere kadar çıktığı yönünde çalışmalar bulunduğunu aktaran Çoban, "Özellikle çok oturan, bisiklet süren, uzun yolculuklar yapan ya da kalça bölgesinde travması, omurgada eğriliği olan kişilerde piriformis sendromunu görmekteyiz." dedi.

Çoban, piriformis sendromunun bacak arkasında, kalçada, belde ağrı yaratması, bel bölgesinden ayağa kadar devam eden uyuşukluğa neden olması sebebiyle bel fıtığı ya da omurilik rahatsızlıklarıyla karıştırıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bacaktan, bacağın arkasına, uyruğa, diz altına kadar yayılan ağrı ve uyuşukluk, en sık gördüğümüz bulgular. Oturduğu ve yattığı yerden kalkmayla, uzun süre ayakta kalmayla kalçada oluşan ağrı yine sık belirtilerdir. Piriformis sendromunda ağrılar kronikleşirse bacakta kas güçsüzlüğü, kaslarda erime görülebilir. Karın ağrısı, özellikle kadınlarda pelvik ağrı ya da ilişki sırasında ağrı, kasıklara yayılan ağrı yine bu hastalığın belirtisi olabilir."

- "Özel testlerle tanıyı koyabiliriz"

Çoban, piriformis sendromunun bel fıtıklarından ayrılabilmesi için tanının önemli olduğunu vurgulayarak, "Görüntüleme metotları her zaman pozitif bulgu vermeyebilir. Piriformis kasını aktive edecek, bu ağrıyı oluşturacak manevralar dediğimiz özel testlerle de tanıyı koyabiliriz." dedi.

Egzersizin tedavinin önemli parçası olduğunu ifade eden Çoban, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk yapılacak şey aktivite değişiklikleri. Yani uzun süreli oturması varsa, hobileri uzun süreli oturmayı zorunlu kılıyorsa ya da bacak bacak üzerine çok atıyorsa, oturma ve ayakta durma postürü bozuksa aktivite değişiklikleriyle başlıyoruz. Ağrısının çok olduğu dönemde ağrı kesiciler, kas gevşeticiler bir hafta kullanılacak şekilde reçete edilebilir. İyi de sonuçlar alıyoruz akut dönemde. Yüzde 70-80 hastada başarılı sonuçlar veriyorlar. Tedavinin temelinde sayabileceğimiz egzersiz programı var. Egzersizler, piriformis hastalığı oluşturan kaslara yönelik olduğu gibi hastalığı oluşturacak diğer risk faktörlerini de tedavi etmek amaçlı belirlenir. Özellikle omurilikte eğrilik varsa, postürü bozuksa, sıklıkla bacak hareketini yanlış yapıyorsa bunları düzeltici egzersizlerle başarılı sonuçlar alınıyor."

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