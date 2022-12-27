Zonguldak'ta cam parçasıyla yaralanan alkollü kişi hastanede öldü

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde komşusuyla çıkan tartışmada cam parçasıyla bacağından yaralanan ve ev yapımı alkol içtiği belirlenen kişi hayatını kaybetti.

Murtaza Mahallesi'nde H.G. (29) ile D.A. (42) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada cam parçasıyla H.G. bacağından yaralandı.

Özel bir hastaneye kaldırılan H.G, burada yapılan müdahalenin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Ev yapımı alkolün yanı sıra uyuşturucu kullandığı bildirilen H.G, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

H.G'nin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Öte yandan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu sonucu "mala zarar verme" ve "hakaret" suçlarından arandığı tespit edilen D.A. ise gözaltına alındı.





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