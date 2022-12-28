GÜNCELLEME - Zonguldak'ta bir öğrencinin darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki bir okulda, öğrencinin arkadaşları tarafından akran zorbalığına uğradığı ve darbedildiği görüntüler sonrası, kaymakamlık tarafından soruşturma başlatıldı.

İlçedeki bir lisenin 11. sınıfında eğitim gören öğrencinin, sınıf arkadaşları tarafından oyun figürleri yapmaya ve şınav çekmeye zorlandığı, darbedildiği ve hakarete uğradığı görüntülerin sosyal medyada yer alması sonrası, öğrencinin ailesi tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, AA muhabirine, olayın kolluk kuvvetlerine bildirildiğini, Karadeniz Ereğli Kaymakamlığının soruşturma ve inceleme başlattığını belirterek, konuyu yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Öte yandan darp olayına karıştıkları gerekçesiyle 4 öğrencinin emniyette ifadesine başvuruldu.

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