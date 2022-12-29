Zonguldak'tan kısa kısa

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta trafik ekipleri yılbaşı öncesi denetimlerde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, ticari araçlara yönelik kış lastiği, emniyet kemeri, muayene, ehliyet, ruhsat ile toplu taşıma araçlarında yolcu sayılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, kış mevsimi dolayısıyla ticari araçların kış lastiklerini inceledi. Denetimlerde muayenesi bulunmayan bir araca ceza uygulandı.

- Çaycuma'da yeni doğal gaz keşfi heyecanı

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, 58 milyar metreküplük doğal gaz keşfinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kantarcı, yaptığı yazılı açıklamada, 58 milyar metreküp doğal gaz keşfinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm dünyaya ilan edildiğini anımsatarak, "Hepimizin yüreğine su serpen gelişmelerin 2023'te yaşayacağımız büyük değişimin, refah dolu yıllara doğru atacağımız büyük adımın habercisi olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

- Zonguldak Belediye Başkanı Alan'dan taziye ziyareti

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, annesi vefat eden Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir'e taziyelerini iletti.

Alan, cenazeye ameliyat olması nedeniyle katılamadığını belirterek üzüntülerini paylaştı.

Demir, ziyaret nedeniyle Alan'a teşekkür etti.​​​​​​​



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.