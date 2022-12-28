Zonguldak'ta bir öğrencinin darbedilmesine ilişkin 4 öğrenci adliyeye sevk edildi

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki bir okulda, öğrencinin arkadaşları tarafından akran zorbalığına uğraması ve darbedilmesine ilişkin 4 öğrenci adliyeye sevk edildi.

İlçedeki bir lisenin 11. sınıfında eğitim gören öğrencinin, sınıf arkadaşları tarafından oyun figürleri yapmaya ve şınav çekmeye zorlandığı, darbedildiği ve hakarete uğradığı görüntülerin sosyal medyada yer alması sonrası, ifadelerine başvurulan 4 öğrenci Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.

Öğrencilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan olaya karışan 8, videoyu çekip paylaşan 2 öğrenci olmak üzere toplam 10 öğrenciye, 10 gün okuldan uzaklaştırma cezası verildiği öğrenildi.

İlçedeki bir lisenin 11. sınıfında eğitim gören öğrencinin, dün sınıf arkadaşları tarafından oyun figürleri yapmaya ve şınav çekmeye zorlandığı, darbedildiği ve hakarete uğradığı görüntülerin sosyal medyada yer alması sonrası, öğrencinin ailesi tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.





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