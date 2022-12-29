Devrek'ten kısa kısa

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ZONGULDAK (AA) - Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, "13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası"nda başarılı performans sergileyen sporcuları kutladı.

Devrek Belediyesi Badminton Takımı oyuncuları Elanur Taşkıran ve Enda Uludağ'ı başarılarından dolayı tebrik eden Bozkurt, sporun her dalına destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

- Devrek MYO'dan maden şehitleri anısına proje

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Devrek Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi dersi kapsamında maden şehitlerinin anısına etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında doğadan topladıkları meyveleri kurutan öğrenciler, meyve paketlerinin üzerine Amasra'da maden ocağında meydana patlamada hayatını kaybeden işçilerin isimlerini yazdı.

Kurutulmuş meyve paketlerini kampüs içerisinde dağıtan öğrenciler, farkındalık panosu hazırladı.

Maden şehitleri için dua eden öğrenciler, hazırladıkları irmik helvası ve pişmaniyeyi kampüste dağıttı.

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