TTK Üzülmez Müessesesinde yeni üretim panosu açıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesine ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Üzülmez Müessesi 3. kartiyede devam eden kömür üretim çalışmaları kapsamında yeni kömür damarı üretime açıldı.

Eksi 275 kodunda üretime açılan ve "çay ayak" olarak isimlendiren kömür damarı, yarı mekanize sistemle üretim yapılarak ekonomiye kazandırılacak.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, müessesedeki törende, madencilerin yeni üretim alanında kazasız belasız çalışmaları temennisinde bulundu.

Kur-an'ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından tören sona erdi.

Törene, TTK Üzülmez Müessese Müdürü Murat Köseoğlu, TTK Üzülmez İşletme Müdürü Müjdat Birol, sendika yönetim kurulu üyeleri, maden mühendisleri ve şefleri ile işçiler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.