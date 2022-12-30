Devrek Belediye Başkanı Bozkurt'tan yeni yıl mesajı

ZONGULDAK (AA) - Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, yeni yılın, insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Bozkurt, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, üzüntüleriyle sevinçleriyle bir yılı daha geride bıraktıklarını, yeni umutlar ve beklentilerle yeni yıla girdiklerini belirtti.

Geleceğin ümit edildiği gibi olması için herkesin üzerine önemli sorumluluklar düştüğünü aktaran Bozkurt, "Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleriyle birlikte el ele vererek beraber yaşamak, çalışmak ve daha çok üretmek bizi aydınlık geleceğe taşıyacaktır. Yeni yılda barış ve kardeşliğin egemen olmasını, iyimserliğin ve sevgilerin artmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

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