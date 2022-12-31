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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl Milli Eğitim Müdürü Aldoğan'dan huzurevi sakinlerine ziyaret

AA

İl Milli Eğitim Müdürü Aldoğan'dan huzurevi sakinlerine ziyaret

ZONGULDAK (AA) - İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Devrek Huzurevi'ni ziyaret etti.

Ziyarette yaşlılarla tek tek sohbet eden Aldoğan, huzurevi sakinlerine çiçek hediye etti.

Aldoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşlıların değerlerin yaşatılmasında önemli rol oynadığını belirterek, "Bizlere geleceğimizi aktaran çınarlarımız. Tüm çabamız, gençliğimizin, gelecek nesillerimizin de bu büyüklerimizden aldığımız öğütler ışığında yetişmesi." dedi.

Yeni yıl öncesinde, huzurevi sakinleriyle bir araya geldiklerini ve sohbet etme imkanı bulduklarını vurgulayan Aldoğan, şöyle konuştu:

"Devrek Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerimiz, kıymetli büyüklerimizin saç bakımlarını yaparak, hayata dokunmaya devam etti. Sevgili öğrencilerimiz, değerli büyüklerimize hizmet etmenin vefanın, saygının, sevginin eşsiz mutluluğunu yaşadı. En büyük değerimiz olan kıymetli büyüklerimize, yeni yılda mutluluk, sağlık, huzur dolu bir ömür diliyorum. Huzurevinde huzur bulduk."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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