İl Milli Eğitim Müdürü Aldoğan'dan huzurevi sakinlerine ziyaret

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ZONGULDAK (AA) - İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Devrek Huzurevi'ni ziyaret etti.



Ziyarette yaşlılarla tek tek sohbet eden Aldoğan, huzurevi sakinlerine çiçek hediye etti.

Aldoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşlıların değerlerin yaşatılmasında önemli rol oynadığını belirterek, "Bizlere geleceğimizi aktaran çınarlarımız. Tüm çabamız, gençliğimizin, gelecek nesillerimizin de bu büyüklerimizden aldığımız öğütler ışığında yetişmesi." dedi.



Yeni yıl öncesinde, huzurevi sakinleriyle bir araya geldiklerini ve sohbet etme imkanı bulduklarını vurgulayan Aldoğan, şöyle konuştu:



"Devrek Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerimiz, kıymetli büyüklerimizin saç bakımlarını yaparak, hayata dokunmaya devam etti. Sevgili öğrencilerimiz, değerli büyüklerimize hizmet etmenin vefanın, saygının, sevginin eşsiz mutluluğunu yaşadı. En büyük değerimiz olan kıymetli büyüklerimize, yeni yılda mutluluk, sağlık, huzur dolu bir ömür diliyorum. Huzurevinde huzur bulduk."





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