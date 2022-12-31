Zonguldak İl Jandarma Komutanlığından huzur ve güven uygulaması

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında çalışma yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığından 55 ekip ve 168 personelin katılımıyla düzenlenen uygulamada, 3 bin 344 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Ekipler, 2 bin 265 araç, 184 umuma açık iş yeri, 38 metruk bina ile 18 park ve bahçeyi kontrol etti.

Uygulamada kumar suçundan aranan 1, hırsızlık suçundan aranan 2 ve uyuşturucu suçundan aranan 1 olmak üzere 4 şüpheli yakalandı.

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