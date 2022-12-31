Zonguldak’ta bol miktarda avlanan balıklar tezgahları süslüyor

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta bol miktarda avlanan balıklar arasında palamut ve hamsi yer alıyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, kentte balık miktarının artmasını sağladı.

Yaklaşık 16 yıldır balıkçılık yapan Zeki Beybeyoğlu, AA muhabirine, bereketli bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Vatandaşlara 3 ay boyunca palamut sattık. Sonrasında da hamsi başladı. Hamsi de bol gidiyor. Havalar bozulunca, balık fiyatları ister istemez artıyor. Zonguldak halkı balığı çok seviyor. Bugün yılbaşı evresindeyiz. Halkımız bugün tavuk, hindi almıyor, balık alıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan hamsi 35, istavrit 50, mezgit 35, çinekop 70 liradan satışa sunuluyor.

Alaplı ilçesinde de fiyatı düşen hamsi, vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Balık satıcısı Murat Sezgin, hamsinin fiyatının uygun olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl bol olacak gibi görünüyor. Vatandaş daha uygun fiyata, hamsi yiyecek inşallah. Hava esmez ve müsait olursa, ocak sonuna kadar hamsi sezonu devam eder." diye konuştu.

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