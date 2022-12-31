Zonguldak Valisi Tutulmaz, uygulama noktalarında görev yapan personeli ziyaret etti

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, yeni yıla az bir süre kala görevi başındaki güvenlik güçleri ile sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Kent merkezindeki Gökgöl polis uygulama noktasıyla, Kilimli ilçesindeki jandarma ve emniyet personelini ziyaret eden Vali Tutulmaz, daha sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarının ve hastanede tedavi gören hastaların yeni yılını kutladı.

Taksici esnafıyla da bir araya gelen Vali Tutulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenliğini sağlama adına ekiplerin gerekli tedbirleri aldığını söyledi.

Yaklaşık bin kişilik kolluk birimiyle, kent genelinde sabaha kadar vatandaşın güveni, asayişi için çalışacaklarını aktaran Vali Tutulmaz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de gıdayla ilgili denetimlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Kolluk birimlerinin son zamanlarda sahte alkolle yoğun şekilde mücadele ettiğine işaret eden Vali Tutulmaz, "Bu alanda girişimde bulunan kişilere yönelik yaptırımları uyguladılar. Sahte alkol ile ilgili ilimizde son dönemde olumsuzluk yok. Geçtiğimiz günlerde bu yönde bir haber yapıldı ancak durumun sahte alkolle bir bağlantısı yok. Sadece ölen kişi alkollüydü. Bu doğru bir haber değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretlerde, Vali Mustafa Tutulmaz'a, AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen’in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir de eşlik etti.

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