Zonguldak jandarması yılbaşı gecesi suçlulara göz açtırmadı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, yılbaşı gecesi 281 ekip ve 818 personelin katımıyla denetim gerçekleştirdi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, alınan tedbirler kapsamında 268 işletme kontrol edildi, 4 bin 386 kişi ve 2 bin 988 araç sorgulandı.



Denetim ve sorgulamalar neticesinde 14 araç sürücüsüne toplamda 9 bin 858 lira idari para cezası uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.



Ekipler ayrıca basit yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından aranan 4 şüpheliyi yakaladı.

Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.



Gözaltındaki şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.



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